Vazamento e buraco incomodam munícipe

Maurício Silva

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 22:40



Morador do bairro Jardim Ana Maria, em Santo André, reclama de buraco e vazamento de água na calçada do seu imóvel há dois meses. Além de temer infiltrações e quedas de pedestres na sua calçada, o aposentado Antonio Correia da Silva, 74 anos, chama atenção ainda para o risco de o acúmulo de água na Rua Presidente Washington Luiz, altura do 54, se tornar ambiente propício ao mosquito causador da dengue.

Silva, que é morador do bairro há quase seis décadas, observa que acionou a Defesa Civil da cidade e, posteriormente, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), na tentativa de solucionar o problema, em novembro do ano passado. Foram três tentativas de cobrir o buraco com terra, realizadas pela empresa estadual, sem sucesso. “Refizeram o serviço, que, por sinal, não ficou bom e o problema é que choveu e desmanchou a obra”, falou.

Na semana passada, durante a última vistoria realizada pelos funcionários da Sabesp, Silva foi informado de que seria agendada inspeção técnica. No entanto, até agora nada foi feito. Segundo o aposentado, a água que escorre em sua calçada está saindo na Rua Oratório, altura do número 5.006, formando uma mina.

A Prefeitura informou que a Sabesp é a responsável pela realização deste serviço, no entanto, a companhia estadual disse que realizou vistoria no local e verificou que o solapamento da via não tem relação com as redes da empresa.