Creche é invadida e aulas são interrompidas no Jd.Inamar

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 22:40



A ONG (Organização Não Governamental) Comunidade Inamar Educação e Assistência Social, no bairro Jardim Inamar, em Diadema, foi invadida e furtada no fim de semana – pela sexta vez no ano. Criminosos levaram desde produtos de limpeza, papel higiênico, torneiras, panelas e TVs até instrumentos musicais e depredaram portas, janelas e vidraças.

A ação criminosa do fim de semana impediu o retorno das atividades na segunda-feira. A expectativa é a de que as aulas sejam retomadas na próxima segunda-feira. O espaço oferece atendimento educacional a 412 crianças e adolescentes de forma gratuita.

Para a gerente educacional Carolina Domingos, a sequência de invasões chamou a atenção de funcionários. “Percebíamos que sempre sumia alguma coisa. Até que uma janela apareceu quebrada e as portas, arrombadas”, conta. “Contamos com apoio da comunidade para doações”, destaca. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 4059-6006.

A Prefeitura de Diadema destacou, em nota, que, embora a responsabilidade pela segurança pública seja do Estado, a GCM (Guarda Civil Municipal) colabora continuamente com o trabalho. Já a SSP (Secretaria da Segurança Pública) observou que o caso é investigado por meio de inquérito instaurado no 4º DP (Eldorado) e que equipes policiais realizam diligências visando a identificação do ator dos crimes.