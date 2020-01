EC São Bernardo busca em Lins pontos perdidos em casa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 00:01



O EC São Bernardo vai buscar no Interior os pontos perdidos para o Noroeste em casa, na estreia da Série A-3. Hoje, às 20h, o time terá pela frente o Linense, às 20h, no Estádio Gilbertão, na luta pelos primeiros pontos na competição.



O técnico Renato Peixe aposta em novo duelo complicado. “Mais um confronto difícil, como será em toda competição. Independentemente de onde estiver jogando, as partidas serão equilibradas. O adversário estreou bem, enquanto a gente tropeçou. Não temos muito tempo de treino de uma partida para outra, mas conversamos muito e vamos entrar preparados para conseguir o resultado positivo”, projetou. “Sabemos da dificuldade desses jogos fora. Porém, deixamos escapar pontos em casa, e por isso temos que buscar agora”, completou o treinador.