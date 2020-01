Estreia de Alexandre Gallo motiva Azulão diante do XV de Piracicaba

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 22:40



Será apenas a terceira rodada da Série A-2, mas o São Caetano espera mostrar sua nova cara, agora sob o comando do técnico Alexandre Gallo – ele substitui Adãozinho, demitido logo após a primeira partida. O desafio será diante do XV de Piracicaba, às 20h, no Estádio Anacleto Campanella, em reedição da final da Copa Paulista de 2019, vencida pela Azulão.



Mesmo com pouco tempo à frente do grupo – iniciou o trabalho na segunda-feira –, Gallo vai ficar no banco de reservas e espera conseguir mudar a postura da equipe. “Começa o meu momento. Acredito que vai demorar um pouco de tempo para o conhecimento total de cada atleta, porém, o pessoal do clube está me ajudando bastante com essa parte. Isso (rápida adaptação) é uma questão natural. Estou acostumado com esse tipo de situação. Vamos fazer de tudo para ter esse conhecimento, dinâmica de jogo o mais rápido possível. Queremos que eles (jogadores) entendam o nosso modelo de jogo e, assim, ter boas condições em campo”, analisou o treinador, que volta a dirigir uma equipe desde julho de 2017, quando foi demitido do Vitória-BA.