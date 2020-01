São Bernardo FC visita Penapolense e vê empate como bom resultado

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 00:01



Com uma vitória e um empate, o São Bernardo pretende embalar na Série A-2 do Paulista hoje, quando encara o Penapolense, às 19h30, no Interior. Experiente, o técnico Marcelo Veiga assume que por estar atuando fora de casa, o empate não seria resultado ruim.



“O duelo contra o Penapolense será difícil. É complicado jogar lá. Mas temos de tentar tirar pontos desta partida. A tônica do campeonato é fazer três pontos em casa e buscar pontos fora. Sabemos que nem sempre será assim, mas vamos buscar isso. Fora de casa, se não der para ganhar, é importante não perder. E em casa somar os três pontos sempre ”, declarou o treinador.



Após o duelo em Penápolis, o Tigre receberá o Atibaia, sábado, às 15h, no 1º de Maio. E o treinador falou sobre a importância de ter elenco qualificado para encarar o ritmo dos jogos, especialmente no início da competição. “Pensamos muito nisso (qualificar o elenco). Principalmente agora no início, temos de ter cautela com os jogadores. Temos atletas experientes no elenco e temos de tomar alguns cuidados, sabendo dosar a carga”, finalizou Veiga.