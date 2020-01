São Caetano recapeou 200 mil metros quadrados de vias públicas desde 2017

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 22:40



A Prefeitura de São Caetano, por meio da Sesurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), soma aproximadamente 200 mil metros quadrados de vias recapeadas em toda cidade desde o início de programa municipal – em 2017. O total é equivalente a 25 quilômetros lineares de serviços em todos os bairros do município. A ação conta com investimento de R$ 4,2 milhões.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) vistoriou os serviços que estão sendo realizados no bairro Santa Paula, entre as ruas São Paulo e Nossa Senhora de Fátima, ontem. Ele destacou que, além do asfaltamento, os trechos também passam por manutenções diversas. “Após o recapeamento, as vias recebem melhorias nas sinalizações, conserto das sarjetas e de irregularidades, como buracos, e serviços nas guias e lombofaixas”, destaca.

A auxiliar de limpeza Adriana de Oliveira, 46 anos, trabalha no bairro Santa Paula há pelo menos oito meses e comenta que a intervenção vai favorecer a área. “As ruas estão sempre pavimentadas, mas acontece de um caminhão ou ônibus passar por aqui e abrir um buraco, por exemplo. Acredito que essa manutenção é necessária”, observa.

Já o estudante Gabriel Souza, 19, observa que as melhorias também serão favoráveis aos pedestres. “Ando bastante de bicicleta, então, com asfalto novo, é menor o risco de se machucar”, comenta.

A próxima etapa de serviços beneficiará a Rua Diários Associados, no mesmo bairro, ainda nesta semana. Em seguida, a Avenida Senador Roberto Simonsen – que passa pelos bairros Cerâmica, Santo Antônio e Centro – será contemplada. “Não necessariamente vamos trabalhar em um único bairro, uma única vez. O programa atua sempre conforme as demandas dos munícipes”, observa Aurrichio.

A Prefeitura atua em parceria com as obras para orientar os motoristas sobre eventuais interdições ou desvios.