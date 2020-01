Uma estátua para Dom Pedro I

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020



A versão maçônica

Texto: Arlindo Ribeiro (Ligeirinho)

Foi uma bonita solenidade cívica a realizada na manhã de sábado no Parque da Independência, no histórico bairro do Ipiranga, palco da proclamação da Independência.

A estátua inaugurada foi doada pela Maçonaria Regular Brasileira para ficar junto ao Altar da Pátria, monumento construído para as comemorações do primeiro centenário da Independência, em 1922.

No altar foram colocados, em 1972, os restos mortais de dom Pedro e de suas duas mulheres, imperatriz Leopoldina e Amélia Napoleona.

Dia de celebrações e de registros históricos, como o feito por Samir Nakhle Khoury, líder maçônico e um dos coordenadores da solenidade.

REUNIÃO SECRETA

Uma das versões sobre a ruptura brasileira com a Coroa Portuguesa consta de ata da Loja Maçônica Comercial e Artes, fundada em 1815 no Rio de Janeiro, então capital federal.

Sobre o episódio, escreve Samir Khoury:

Desde o início das reuniões os obreiros maçônicos debatiam formas de independência. Em 13 de julho de 1822, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo, entre outros dirigentes da instituição, iniciaram e logo elevaram ao grau de mestre o príncipe regente dom Pedro I.

Esse movimento maçônico pela autonomia nacional crescia pelo País afora, assim como cresciam os intensos ataques aos maçons por parte do reino.

Em 20 de agosto de 1822 houve uma reunião extraordinária, emergencial e decisiva. Naquele momento, aclamado por todos, Joaquim Gonçalves Ledo proferiu discurso incisivo pela independência.

Definiu-se ali que já não havia mais como conter a liberdade imediata e inevitável.

Nessa ata histórica consta tal decisão, aprovada por unanimidade. Logo após, presume-se que os registros foram enviados ao príncipe, que voltava do Litoral paulista.

Em 7 de setembro, no Ipiranga, ao ler esse e outros documentos também encaminhados, dom Pedro atendeu aos anseios e proclamou a independência, realizando em público o que já haviam decidido secretamente.

Fica claro, então, por que o 20 de agosto é o Dia do Maçom.

PRESENTES

Da solenidade de sábado participou o general Hamilton Mourão, na qualidade de presidente em exercício da República. Centenas de maçons vieram de várias partes do Brasil para participar do evento.

Jardim Joaquim Eugênio de lLima O projetista da Avenida Paulista, engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, também teve passagem importante pelo Grande ABC. O loteamento que leva o seu nome faz parte do emblemático Corredor Polonês, que corta a linha Ribeirão Pires a Paranapiacaba. Cf. Memória, 25-1-2020 O Jardim Joaquim de Lima fica na divisa de Santo André com Rio Grande da Serra. Uma referência é a pedreira hoje desativada que pertenceu ao Dr. Joaquim Eugênio de Lima. A antiga Solvay fica na margem direita da ferrovia, sentido Paranapiacaba, e o bairro em questão, na margem esquerda. É uma região de chácaras e poucas moradias, com todas as ruas em terra batida. Um local bonito pela sua diversidade arbórea. Cf. engenheiro Aldo Gomes da Costa Filho Diário há 30 anos Domingo, 28 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7288 Memória – Após 38 anos, formandos do Grupo Escolar da Vila Assunção, em Santo André, se reencontram. Houve missa e confraternização. O antigo grupo ficava na Rua Riachuelo. Nota – O repórter-fotográfico Celso Luiz fez a cobertura, reproduzindo fotos do passado dos alunos e os focalizando, reunidos, em 1990 – provavelmente eram avós. Cultura & Lazer – A Banda Mirim de Rudge Ramos classifica-se para a final do Festival Nestlé de Bandas, em São Paulo, sob a regência do maestro Romilson Curvelo. Os músicos deviam ter idade média de 13 anos. Participaram bandas de Araçatuba, Araras, Fernandópolis, Nova Odessa, Itapevi e Pirassununga. Nota – A Banda de Rudge Ramos ficou em sexto lugar e reclamou bastante da posição.

Em 29 de janeiro de...

1920 – Jornais noticiam a morte do comendador Ermelino Matarazzo, dia 25, em Bozollo, imediações de Turim, na Itália, vítima de acidente automobilístico. No acidente fica ferido Giuseppe Matarazzo, irmão de Ermelino. A greve no Estadão: “Ainda hoje fomos obrigados a sacrificar as nossas seções editoriais e parte da matéria paga, em virtude da ‘parede’ em que se mantém, na sua maioria, o pessoal da nossa oficina tipográfica”, informa o jornal, em editorial. O Estadão circula com dez páginas. 1930 – Prefeitura de São Bernardo realiza inspeção sanitária em Paranapiacaba. Foram visitados o cemitério, a igreja, casas comerciais e residências. Uma preocupação: as condições higiênicas e segurança das casas, na maioria construídas de madeira. 1940 – A II Guerra. Em foto de primeira página, o Estadão mostra um abrigo contra ataques aéreos, coberto de neve, na Frente Ocidental. 1960 – A Estrada das Lágrimas, em território de São Caetano, estava totalmente esburacada, com o asfalto se estragando a cada dia. Era o principal meio de ligação rodoviária com Rudge Ramos, em São Bernardo. 1970 – Desbaratada em São Caetano quadrilha que agia há dois meses no Grande ABC. Governador Abreu Sodré anuncia a criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2015 – Grande ABC FM, do grupo Diário do Grande ABC, reeleita como a melhor programação de FM pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

