Apresentados no Grêmio, Thiago Neves e Diego Souza prometem resposta em campo

28/01/2020 | 19:00



A tarde desta terça-feira foi de apresentações no Grêmio. Reforços contratados para atender ao desejo do técnico Renato Gaúcho, Thiago Neves e Diego Souza (foto) concederam entrevista coletiva ao lado do presidente Romildo Bolzan, no CT Luiz Carvalho, e prometeram responder em campo.

A primeira apresentação foi a de Thiago Neves. Ao lado de seus dois filhos, o jogador recebeu a camisa 10 e foi chamado de craque pelo presidente do Grêmio. "Espero corresponder dentro de campo a confiança que todos no Grêmio depositaram em mim. O ano de 2019 marcou muito, não por causa da tragédia com o Cruzeiro, mas porque foi um ano muito ruim. Venho confiante, querendo jogar, e espero corresponder", afirmou o meia, referindo-se ao rebaixamento da equipe mineira.

Após um ano com péssimo rendimento em campo e polêmicas fora dele, principalmente com o técnico Rogério Ceni, o jogador de 34 anos foi um pedido do treinador com quem trabalhou no Fluminense em 2008 e assinou contrato até o final do ano, com cláusulas de produtividade.

"O treinador, quando conhece o jogador, sabe o que está falando. Óbvio que, quando o treinador liga e escuta que o jogador quer jogar, faz diferença. Ele está depositando confiança em mim e espero fazer o que fiz de melhor com ele no Fluminense", afirmou. "Jogar no Grêmio é um grande desafio. Este ano quero que seja de poucas palavras e muito futebol", completou.

Pouco depois, Diego Souza entrou na sala de imprensa. O atacante de 34 anos recebeu a camisa de número 29 e se disse empolgado pela oportunidade de voltar ao Grêmio depois de 13 anos. Em 2007, o jogador foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato na Copa Libertadores da América.

"Tive uma passagem muito boa aqui. Depois de um certo tempo eu volto com a mesma motivação, com sentimento maravilhoso de poder ajudar da melhor maneira possível. A gente só consegue responder dentro de campo. Estou ansioso mais do que nunca para vestir essa camisa e mostrar meu valor", discursou Diego Souza.

Apesar do desempenho ruim no final de sua passagem pelo São Paulo e não ter renovado com o Botafogo por não justificar o investimento, o atacante reforça que está muito motivado para iniciar o trabalho no Grêmio. "Falar de idade não importa. Importa o que você vai produzir, o que está pensando, como vem com a cabeça para vestir essa camisa. Particularmente, eu venho muito feliz, estou radiante com a oportunidade. Quero muito trabalhar e estar em campo o mais rápido possível. Porque o ano promete. São grandes competições e o Grêmio tem que disputar todas elas."