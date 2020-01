GM celebra 95 anos de Brasil e confirma lançamento de seu novo SUV

Leo Alves

Do Garagem360



28/01/2020 | 18:18



A General Motors celebra seus 95 anos de atuação no Brasil em meio a uma renovação de produtos. Além dos renovados Onix e Onix Plus, a Chevrolet terá um novo membro para a família. Embora não confirme o nome, tudo indica que o próximo SUV compacto da marca será chamado de Tracker.

Novo SUV da Chevrolet

Feito sobre a mesma base da família Onix, o modelo já foi revelado na China e roda com pouca camuflagem no Brasil. Segundo a Chevrolet, o novo utilitário esportivo será feito na planta de São Caetano do Sul (SP), e chega ao mercado nacional até março.

“Será o primeiro SUV compacto da Chevrolet produzido no Brasil. Chegará às concessionárias locais até o fim do primeiro trimestre deste ano com conceitos tecnológicos inovadores relacionados à conectividade, segurança e eficiência energética”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

História GM no Brasil

Desde a montagem do primeiro Chevrolet em um galpão no bairro paulistano do Ipiranga, em 1925, até este ano mais de 15 milhões de veículos GM foram emplacados no País.

O primeiro carro nacional de passeio da Chevrolet foi o Opala, apresentado em 1968. Outros modelos de sucesso foram lançados posteriormente, como o Chevette, a D20, o Monza, o Kadett, o Corsa, o Vectra, o Omega e o Astra.

A GM chegou a produzir paralelamente outros tipos de produtos, como baterias, aparelhos de ar-condicionado e até geladeiras – as famosas Frigidaire. Mais de 2.000.000 delas foram feitas dos anos 50 aos 70.

Hoje, a companhia possui três complexos industriais de produção de veículos, motores e componentes: São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS).

Conta ainda com unidades em Mogi das Cruzes (produção de componentes estampados e peças), Sorocaba (centro logístico) e Indaiatuba (campo de provas), todas no Estado de São Paulo, além de um Centro Tecnológico, em São Caetano do Sul (SP). A GM também tem em Joinville (SC) linhas industriais de onde saem motores e cabeçotes de alumínio.

Lançamentos 2020

Na galeria, veja alguns modelos que chegam ao Brasil neste ano.

Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Porsche Macan GTS Foto: Divulgação Porsche Macan GTS Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Porsche Taycan Foto: Divulgação Porsche Taycan Foto: Divulgação/Christoph Bauer Porsche Taycan Foto: Divulgação Volkswagen Nivus - a montadora ainda não revelou fotos do carro, mas mostrou uma prévia de sua silhueta Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem