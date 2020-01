Amigos próximos de Rafaella Santos estão preocupados com ela após repercussão de gravidez

28/01/2020 | 18:11



Há um tempo, o colunista Leo Dias afirma que Rafaella Santos está grávida de Gabigol, seu ex-namorado. A irmã de Neymar Jr. estaria no quinto mês de gestação e, de acordo com o jornalista, ela está preocupando amigos próximos, que informaram que ela não está lidando bem com o término de seu relacionamento com o jogador de futebol.

Recentemente, por exemplo, Rafaella tem postado mensagens enigmáticas em suas redes sociais, que serviriam para chamar a atenção de Gabigol, segundo pessoas próximas informam. Há também quem acredita que ela esteja passando por uma depressão ou tristeza profunda por causa do término e, por isso, ainda não pensou na questão da maternidade.

Por outro lado, há amigos que afirmam para Leo Dias que Rafaella não poderia estar esperando um bebê, já que no Ano Novo ela foi vista ingerindo diversos drinks alcoólicos, algo que não é recomendado para mulheres que estão grávidas.

Enquanto isso, na família de Neymar, a ordem é não comentar sobre o assunto em meios públicos, deixando para Rafaella a decisão de falar ou não sobre a gravidez.

Recentemente, ela foi até Moçambique, na África, onde realizou trabalho humanitário - o que também teria servido para que ela evitasse todo o bafafá e, também, para que ela lide melhor com o fato de estar esperando um filho do ex.