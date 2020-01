Ex-BBB afirma ter ficado com Cauã Reymond e namorado Junior Lima!

28/01/2020 | 18:10



A ex-BBB Antonela Avellaneda, a Tonton da quarta edição do reality, fez sucesso na época por posar nua para a Playboy e, em entrevista ao jornal Extra, contou que na época do sucesso acabou se relacionando com várias pessoas - inclusive famosos.

Antonela revelou que já ficou com ninguém mais, ninguém menos, que Cauã Reymond, mas garantiu que foi antes do relacionamento do galã com Grazi Massafera.

- Ele estava gravando uma novela em São Paulo e se hospedou no mesmo hotel em que eu tenho flat, lá em Moema [São Paulo]. Daí, a gente se encontrou, ele me chamou e ficamos uma vez. Ele é muito top, muito gato mesmo.

Além de Cauã, Tonton também afirmou ter namorado Junior Lima durante três meses entre 2005 e 2006, em um relacionamento secreto.

- Conheci ele quando eu trabalhava na rádio Transamérica, na época. Ele foi lá com a banda dele. A gente deu selinho lá na rádio, de brincadeira, e daí ele me convidou para ir a um show dele. Eu fui e começamos a namorar escondido.

Ela também afirmou que, na época, o cantor era muito ciumento, e que o relacionamento chegou ao fim por causa da mãe de Junior, Noely, que não apoiava o namoro. Apesar disso, a ex-BBB não poupa elogios ao músico, que hoje é casado com Monica Benini.

- Ele foi muito gente boa, atencioso, carinhoso, um homem bem elegante. Fiquei muito feliz porque agora ele está com a família dele. Ele merece. É um menino muito legal e sempre foi muito gentil comigo.

Antonela também relembrou as propostas indecentes que recebeu após sair do reality e posar nua.

- Eu sempre trabalhei muito, e o Big Brother abriu muitas portas para mim: o ensaio na Playboy, fiz muitas presenças vips e trabalhos como modelo. Nunca precisei aceitar nenhuma proposta indecente. E até hoje rolam essas propostas.