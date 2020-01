Ben Harper anuncia shows no Brasil

28/01/2020 | 17:00



O cantor Ben Harper anunciou que fará dois shows no Brasil em Maio. Ele se apresenta em São Paulo, no Espaço das Américas, dia 13 de maio e em 14 de maio no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. A venda de ingressos começa na segunda-feira, dia 3, às 10h, pelo site www.eventim.com.br, e 12h nas bilheterias oficiais. Os ingressos custam de R$ 320 a R$ 600.

Nos shows, Harper se apresenta ao lado da banda Innocent Criminals, formada pelo percussionista Leon Mobley, pelo baixista Juan Nelson e pelo baterista Oliver Charles.

Harper começou a carreira em 1993 e tem sucessos como 'Steal My Kisses' e 'Boa Sorte', gravado ao lado da cantora brasileira Vanessa da Mata. Seu último disco, 'Call It What It Is', saiu em 2016.