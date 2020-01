Canal do YouTube do RBD publica vídeo misterioso sobre o retorno da banda

28/01/2020 | 16:11



Os fãs dos Rebeldes pelo visto não estão mais em paz. Eles que enlouqueceram quando uma das integrantes da banda, Anahí, publicou em suas redes sociais uma foto do grupo todo reunido no fim de ano, agora estão com um novo motivo para subir pelas paredes.

O grupo que já havia dito anteriormente que não estavam se encontrando para fazer novas produções ou até mesmo retornando com compromissos da banda, agora deram um gosto a mais para esses fãs.

Tudo porque a conta oficial do RBD no YouTube compartilhou um vídeo super misterioso envolvendo um possível retorno. Com um fundo bem escuro e letras chamativas, o vídeo conta com algumas informações, que são:

El fenómeno regresará muy pronto, muy pronto. Febrero 2020 - (O fenômeno voltará em breve. Fevereiro de 2020).