Morre Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids

28/01/2020 | 16:11



Flavio Goldemberg, diretor geral do The Voice Kids, morreu na madrugada do dia 28 de janeiro após sofrer um infarto aos 58 anos de idade. Além do reality infantil, Flavio também participou da direção do SuperStar, Malhação, do quadro Video Game do Video Show e do Big Brother Brasil.

Em comunicado oficial enviado pela Rede Globo, Boninho lamentou a morte do colega de profissão:

Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida. O Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos. Vai em paz Flavio, agora tire um tempo para surfar nas ondas do paraíso.

Flavio deixa esposa e dois filhos.