Em visita ao Brasil, rapper Tyga grava clipe com Kevinho e vai à festa na casa de Ludmilla!

28/01/2020 | 16:10



O rapper Tyga está passando alguns dias no Brasil e dando o que falar! Além de fazer alguns shows no país e se encontrar com Anitta, o ex de Kylie Jenner também aproveitou o momento para gravar um videoclipe com Kevinho na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Em seus Stories, o funkeiro mostrou detalhes da gravação da parceria, e disse estar muito orgulhoso do projeto.

- Estou segurando isso pra contar pra vocês já faz quase um ano, mas é que a gente estava acertando tudo em questão a produção da música. Então aguardem, em breve tem Kevinho e Tyga, mais uma conquista da nossa família.

Além de gravar o clipe com Kevinho, Tyga também foi convidado para uma festa exclusiva na casa de Ludmilla! O rapper curtiu bastante e postou, em seus Stories, alguns detalhes do evento, que contou com várias mulheres arrasando no funk - inclusive a esposa da funkeira, Brunna Gonçalves.