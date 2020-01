Peça ‘Nói Que É Pobre’ é atração no Municipal de Santo André

Vinícius Castelli



28/01/2020



O que é levado para o palco pelo humorista Cléber Rosa não tão diferente do que acontece na mundo virtual dos dias de hoje. A história gira em torno de Pobre, personagem que passa o tempo todo fazendo reclamações bem-humoradas e dos mais variados assuntos em vídeos no Facebook e YouTube.

É isso o que apresenta ao público o espetáculo Nói Que é Pobre, que ilustra a agenda do Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence no sábado, a partir das 20h30. As entradas custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser compradas pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.

A peça é resultado do que o artista mineiro tem apresentado na internet ao longo dos anos. Assim que percebeu o sucesso, transportou para os teatros. Um de seus personagens mais conhecidos é Chico da Tiana. O humorista opta por textos de fácil entendimento, sem palavrões e não aposta em piadas de duplo sentido.