Lulu Santos estreia show sexta no Espaço das Américas

Miriam Gimenes



28/01/2020 | 23:23



Dono de clássicos que marcaram gerações, o músico Lulu Santos estreia sexta, às 22h30, o show Pra Sempre, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), em São Paulo. O álbum, que marca bem o estado de espírito do artista no momento, é uma ode ao amor.

Acompanhado de banda composta por Sérgio Melo (bateria), Jorge Ailton (baixo), Hiroshi Mizutani (teclado), Tavinho Menezes (guitarra) e Robson Sá (vocal), Lulu faz um retrospecto da carreira, mas sem esquecer dos novos hits. “Quero que o que a pessoa ouça seja bastante informativo, não só pelo teor musical, mas que a música realmente sirva para provocar alguma coisa”, adianta o músico. O início desta turnê se deu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 280 e podem ser comprados no local, ou no Ticket 360 (www.ticket360.com.br).