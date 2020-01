Inter confirma contratação do meio-campista Gabriel Boschilia, ex-São Paulo

28/01/2020 | 15:09



O Internacional confirmou a contratação do meio-campista Gabriel Boschilia, que estava no Monaco, da França, nesta terça-feira. O jogador de 23 anos é aguardado em Porto Alegre para realizar os exames médicos e, em seguida, assinar contrato com o clube gaúcho até o final de 2022.

Revelado pelo Guarani, o jogador se transferiu para o São Paulo em 2012 e, após ter um pouco de destaque pela equipe do Morumbi (foram 44 jogos), ele foi negociado com o Monaco. A equipe do Principado pagou R$ 34,7 milhões. Ele ainda defendeu Standard Liége (Bélgica) e Nantes (França) por empréstimo.

O meio-campista também possui histórico nas categorias de base da seleção brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo Sub-17 em 2013, anotando seis gols em quatro partidas, e também tem no currículo convocações para as categorias sub-20 e sub-21.

Boschilia estava atuando normalmente na França. O meio-campista jogou pela última vez no dia 20 de janeiro, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o St-Pryve St-Hilaire por 3 a 0, pela Copa da França. Diante do RC Strasbourg, no último sábado, pelo Campeonato Francês, ele ficou apenas no banco.

A diretoria do Monaco ainda tentou incluir o zagueiro Bruno Fuchs na negociação, mas o Inter rejeitou liberar o jogador de 20 anos. Os valores da transação para contratar Boschilia não foram revelados pelos clubes.

O ex-jogador do São Paulo é o sexto reforço do clube após o argentino Eduardo Coudet assumir como treinador. Antes dele chegaram os laterais Rodinei e Moisés, o volante Damian Musto, o meia Thiago Galhardo e o atacante Marcos Guilherme.