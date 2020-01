Honda admite negociação com Botafogo, mas nega acerto: 'Ainda não me decidi'

28/01/2020 | 13:28



Objeto de desejo do Botafogo para a temporada 2020, o japonês Keisuke Honda, de 33 anos, negocia sua transferência para o futebol brasileiro. Embora o clima seja de otimismo no clube carioca, o meia se pronunciou via Twitter, na manhã desta terça-feira, para conter a empolgação dos torcedores. "Estou conversando com eles, mas ainda não me decidi", escreveu o jogador, em inglês, no seu perfil no Twitter.

Honda está afastado do futebol desde dezembro do ano passado, quando encerrou a passagem pelo Vitesse, da Holanda. Na última sexta-feira, o treinador do Botafogo, Alberto Valentim, deixou as portas abertas para a chegada do japonês. Além de confirmar a proposta, o técnico elogiou o meia.

"É um jogador de qualidade, de seleção, experiente, com uma idade boa para render muito. Ainda mais em se tratando de um japonês, pela cultura de disciplina que eles têm", disse Valentim.

O jogador apareceu para o mundo do futebol na Copa do Mundo de 2010, competição em que se destacou pela seleção japonesa, sobretudo nas jogadas de bola parada. Revelado pelo Nagoya Grampus, Honda também jogou por VVV-Venlo (Holanda), CSKA Moscou, Milan, Pachuca (México) e Melbourne Victory (Austrália) até chegar ao Vitesse.