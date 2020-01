Viagem com crianças: destinos para visitar na África

Redação

28/01/2020 | 13:18



Fazer uma viagem com crianças pode ser um desafio e tanto, já que é necessário pensar nos passeios, comida e muito mais. Entretanto, se os pais organizarem tudo direitinho, será um momento muito prazeroso em família.

A empreendedora Nathália Gomes dá algumas dicas e sugestões de destinos para viajar com os pequenos. A carioca narra suas aventuras pelo mundo no site Kids2gether. Junto do marido Pedro e de seus três filhos, os gêmeos Mateus e Gabriel, de 10 anos, e João Miguel, de 3, Nathália já viajou para diversos lugares do planeta, como Finlândia e Nova Zelândia. Confira algumas das dicas da especialista para quem pretende conhecer a África com crianças.

Viagem com crianças para a África

Aventura no deserto

Começando pelo norte do continente, o Egito reúne uma riqueza histórica, além das cores e sabores das influências árabe e muçulmana. A capital Cairo desponta como rota imperdível. Para começar, vale conhecer as pirâmides, uma das sete maravilhas do mundo.

Programe-se também para um passeio de barco pelo Rio Nilo, agende um tour com emoção pelo deserto a bordo de veículos 4×4 ou aproveite o dia na The Pharaonic Village, que reúne diversas atividades para todas as idades, de pinturas e jogos até sessão de fotos com o tema Cleópatra. Não deixe de provar pratos típicos locais, como o vegano koshary, além de chás e cafés. A única ressalva é ficar atento à qualidade da água local.

Os famosos safáris

Seguindo a rota mais tradicional, é hora de se preparar para entrar no universo das savanas e dos safáris. A vida animal é muito rica na África, mas, antes de decidir o destino, é importante eleger um logde que tenha estrutura e atividades especiais para crianças, como caminhadas na selva, tarde de jogos e aulas de culinária.

Com binóculos em mãos e repelente em dia, para se proteger contra os insetos, os visitantes passam horas procurando girafas, rinocerontes, elefantes e leões. No Masai Mara, hotel no Quênia, Nathália e a família fizeram um piquenique e participaram de noite de contação de histórias com os guias locais.

Em Nairóbi, no Quênia, uma parada obrigatória é o Giraffe Manor, um pequeno hotel em que é possível interagir com girafas ameaçadas de extinção. Outra opção é o lodge Ol Pejeta Bushcamp, que deixa as crianças eufóricas com aulas de como fazer fogo e usar arco e flecha.

Praias incríveis

Zanzibar, na Tanzânia, é um ótimo destino para as famílias que preferem praia. O arquipélago com águas cristalinas possui lindas praias e resorts com programações para turistas de todas as idades.

Segundo Nathália, a visita ao Quênia e à Tanzânia exige apenas um pouco de paciência no desembarque. Mesmo com visto online expedido com antecedência, é preciso preencher uma série de formulários individuais na imigração. Mas, depois de organizada esta burocracia, a diversão está garantida.

Para ficar de olho

Segurança é um assunto que não sai da cabeça dos pais, mas se eles seguirem as orientações dos guias, a África é um lugar com estrutura turística impecável para receber toda a família. Antes do embarque, é necessário ficar atento às regras de vacinação de cada país, programar os meios de transporte mais rápidos e eleger a melhor época do ano para evitar picos de calor, frio e chuva.

