Roadtrip pelos EUA: 3 cidades para conhecer na Califórnia

28/01/2020 | 13:18



Com cenários hollywoodianos e paisagens deslumbrantes, a Califórnia é um ótimo destino para quem deseja fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos. O estado é vasto e tem cidades muito diferentes uma das outras. Por isso, quem deseja visitar a região precisa separar de 10 a 15 dias para conseguir aproveitar ao máximo. Além de alugar um carro, é necessário preparar o roteiro dessa jornada. Para ajudar os viajantes nessa missão, o Rota de Férias reuniu três cidades para conhecer na Califórnia. Confira.

3 cidades para conhecer na Califórnia

San Francisco

Cheia de ladeiras e paisagens deslumbrantes, San Francisco encanta pela cultura e pelas belezas naturais. Durante cinco dias na cidade, é possível conhecer o bairro North Beach, a ilha de Alcatraz e a Golden Gate. Além de visitar esses pontos turísticos, uma opção de passeio muito legal é pegar um dos bondes e dar uma volta pela região. Também vale a pena ir a Chinatown e fazer compras no mercado Westfield. Para conferir o roteiro completo por essa cidade, clique aqui.

San Diego

Na cidade de San Diego, os viajantes podem se preparar para três dias com muita praia e experiências gastronômicas deliciosas. A culinária local oferece opções para todos os gostos. O visitante pode desfrutar de um prato de frutos do mar no The Fish Market Restaurant ou se deliciar com hambúrgueres e cervejas artesanais na Karl Strauss Brewery. As praias também não deixam a desejar, com destaque para algumas das queridinhas: Pacific Beach, Black´s Beach e La Jolla.

Los Angeles

Famosa por ser o cenário de filmes como “La La Land: Cantando Estações” e “Era Uma Vez em… Hollywood”, Los Angeles é o local ideal para quem gosta de cinema e muita diversão. Alguns passeios que não podem faltar nesse roteiro são o letreiro de Hollywood, a Calçada da Fama e o Teatro Chinês. Outras atrações que cativam os turistas são os tours por estúdios de gravação, como da Warner Brothers. As cidades de Santa Mônica e Venice, nas redondezas de Los Angeles, também são alguns dos locais queridinhos entre os viajantes.

