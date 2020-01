Kylie Jenner revela que costumava voar no mesmo helicóptero de Kobe Bryant

28/01/2020 | 13:11



Kobe Bryant, lenda do basquete, morreu em um acidente de helicóptero no último domingo, dia 26. Ele estava acompanhado de mais pessoas, inclusive a sua filha, Gianna, que tinha 13 anos de idade, e também morreu com a queda.

Kylie Jenner resolveu usar o seu Instagram Stories para se pronunciar sobre o assunto. A empresária usou fotos das vítimas e indicou, no texto, que costumava voar nesse mesmo helicóptero:

Descansem em paz... e orações para essas famílias. Eu ainda não consigo acreditar nisso. Aquele era o helicóptero que eu costumava voar de tempos em tempos com aquele piloto, Ara [Zobayan]. Ele era um homem muito bom. Abracem as pessoas que vocês amam.

Tenso, né?

O atleta costumava usar o helicóptero para se locomover mais facilmente por Los Angeles. E Kobe e sua esposa, Vanessa Bryant, tinham um acordo em que nunca voariam juntos nesse helicóptero. Assim como outras famílias famosas, como a família real, por exemplo, líderes de famílias costumam não pegar o mesmo voo. Caso aconteça um acidente, os filhos não ficariam desamparados ou, no caso da realeza, a linha do trono não ficaria tão desfalcada.

Segundo informações da People, Kobe passou a usar o helicóptero como meio de transporte para poder passar mais tempo com sua família. Em uma entrevista de 2018 para Alex Rodriguez, ele informou o seguinte:

- Eu estava no trânsito e perdia a peça na escola. Eu precisava descobrir um jeito em que eu podia treinar e focar, mas não prejudicar o momento em família. Então foi por isso que eu procurei helicópteros, para ser capaz de descer e voltar em 15 minutos.

Além de Gianna, Kobe era pai também de Natalia, Bianka e Capri.