Ana Maria Braga agradece mensagens de apoio: - Caminho de esperança pra mim

28/01/2020 | 13:10



Ana Maria Braga começou o Mais Você dessa terça-feira, dia 28, agradecendo às inúmeras mensagens de apoio de fãs e colegas de trabalho após o anúncio de ontem, quando revelou durante o programa que está enfrentando um novo câncer no pulmão.

- Eu queria começar o programa de hoje agradecendo. Não dou conta de agradecer só no dedo tanta gente que entrou em contato comigo, disse, se referindo às mensagens postadas em redes sociais.

Ela ainda continua:

- Eu queria muito agradecer. Teve mensagem de tudo quanto é jeito, mas todas elas importantíssimas para mim. Isso dá a medida do quanto as pessoas acreditam na vida, que a gente é capaz de superar as coisas se agente acreditar, continuou.

Por fim, a apresentadora ainda disse:

- Eu sempre disse isso, que a nossa mente comanda o nosso corpo, a gente só vai onde a nossa mente quer que a gente vá. Eu quero muito agradecer por tudo e por todos, não vou conseguir responder todo mundo. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelo caminho de esperança que vocês desfraldam na minha frente. Eu acredito nele, tá bom?, completou.

No Instagram a apresentadora também se pronunciou:

Nossa mente comanda nosso corpo! Eu agradeço a todos pelas inúmeras demonstrações de carinho! Não se preocupem, vai ficar tudo bem.

A revelação sobre o tratamento contra o câncer no pulmão chocou a web e, de acordo com o jornal Extra, a apresentadora vinha tentando parar de fumar há um tempo. A publicação afirma que Ana deu uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, em maio de 2019, em que tocou no assunto:

- Faz dois meses que eu tomei a decisão [de parar de fumar]. Venho me preparando psicologicamente. Porque não adianta remédio, nada. E faz 15 dias que venho reduzindo o número de cigarros.

Ainda assim, segundo o jornal, a apresentadora foi flagrada em agosto de 2019 fumando enquanto conversava com amigos em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro.