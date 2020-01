Família de Gugu Liberato pede a expulsão do irmão de Rose Miriam de casa nos Estados Unidos

28/01/2020 | 12:11



Desde a morte de Gugu Liberato há uma grande polêmica pairando na família, principalmente após vir à tona o fato de Rose Miriam di Matteo, viúva do apresentador, ter ficado de fora do testamento. Agora, de acordo com a assessoria do escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, Aparecida Liberato, a irmã de Gugu, está pedindo a expulsão de Gianfracesco di Matteo, irmão de Rose, da casa da família em Orlando, na Flórida.

No comunicado, os advogados de Rose informam o seguinte:

Não basta estar passando por luto e dificuldade de todos os tipos. A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam, recebeu mais uma notícia, no mínimo, constrangedora. Aparecida Liberato, irmã de Gugu, contratou um escritório americano para expulsar o irmão de Rose da casa de Orlando (Flórida). Gianfracesco di Matteo está nos Estados Unidos para ajudar e apoiar a irmã nesse período difícil. Nesta segunda-feira (27), porém, ele recebeu um comunicado dos advogados americanos de Cida Liberato, dizendo que deve deixar a casa. A casa está em nome de uma das empresas de Gugu.

O irmão de Rose tem 15 dias para sair:

Diante desse fato, iremos pleitear o imediato afastamento de Cida Liberato como inventariante, por total conflito de interesses com a Rose e até demais herdeiros, explica o advogado Nelson Wilians, que representa Rose Miriam.

Ainda de acordo com o advogado, Cida Liberato iniciou um processo de alienação parental com os filhos de Rose e retaliações das mais diversas.

Por fim, Willians ainda conclui:

Dessa forma, a próxima a ser expulsa será a viúva Rose Miriam, expulsa da casa que Gugu comprou para ela e para os filhos.