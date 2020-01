Manu Gavassi faz vídeo falando da vida e fãs apontam indireta para Chay Suede, seu ex-namorado

28/01/2020 | 12:11



Manu Gavassi tem sido um dos grandes destaques da vigésima edição do BBB. Mas a cantora não está fazendo sucesso apenas dentro da casa, não. Ela aproveitou que ficaria um tempo confinada na nave louca e deixou uma série de vídeos programados para entrar em seu Instagram. Chamada Garota Errada, a cantora mostra na série episódios diferentes e que estão dando o que falar.

Agora, por exemplo, um novo vídeo chamou a atenção da web por trazer o que parece ser uma indireta para Chay Suede, ex-namorado da artista. Nele, Manu aparece tocando violão enquanto canta uma música falando um pouco mais de si.

Era uma vez, eu. E essa é minha história para quem não me conheceu, começa a letra da música.

No entanto, em certo momento Manu fala algo que fez seus fãs se questionarem se seria uma indireta para Chay:

Namorei um galã, e deu ruim pra mim. Mas sobrevivi.

Depois disso, vários artistas disseram que ela é muito esperta, como fez Fernanda Souza:

HAHAHHHHAHHHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHH GENIAAAAAA, escreveu a atriz.

Lembrando que Manu e Chay namoraram por cerca de três anos com algumas idas e vindas. O relacionamento acabou no final de 2014, mas, de acordo com os fãs da cantora, essa não seria a primeira indireta dela para o ex. Apesar de ela nunca ter confirmado, alguns acreditam que a música Farsa, de 2015, também seria para ele.

Chay está no ar em Amor de Mãe e recentemente virou pai de primeira viagem, já que sua esposa, Laura Neiva, deu à luz Maria, primeira filha do casal.