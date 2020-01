Jonas sai em defesa de Mari Gonzalez após fala sobre zoofilia no BBB20, mas choro de ex-brother vira piada na web: Fernanda Montenegro perde o Oscar pela segunda vez

28/01/2020 | 12:11



Jonas Sulzbach, namorado de Mari Gonzalez e ex-BBB12, surpreendeu os internautas do Instagram e Twitter ao divulgar um vídeo em defesa da baiana, que foi alvo de críticas por dar declaração no BBB20 normalizando a zoofilia.

- É muita injustiça isso que vocês estão fazendo isso com a Mari. Falta de interpretação! Quantas vezes tem que falar, a Mari deixou muito claro que é anormal, mas que tem gente que acha normal. Isso não é normal. Tem doido, um monte de maluco aí. Entendeu? Ela quis falar dessa forma, diz o influenciador digital aos prantos.

Com a voz embargada e expressão de choro, Jonas ainda diz que não tem vida desde que o assunto ganhou repercussão na web:

- Eu to recebendo ameaça todos os dias. Eu não tenho mais vida desde que saiu essa p***a de vídeo. E eu sei que minha mulher não quis dizer isso. Parem de incitar o ódio. A gente ama animais. É um apelo do namorado que ama a mulher e sabe que ela não quis falar aquilo. Quem conhece a Mari sabe que ela tem um jeito de se expressar. Pode estar acontecendo um mal entendido e quem está sofrendo sou eu, que amo ela. Ela não tem nem o direito de se defender. Ela foi tão pura, tão inocente e nem sabe que tudo isso está acontecendo, finalizou ele.

Na caixa de comentários da publicação, a opinião do público ficou dividida. Enquanto alguns seguidores e amigos famosos do casal demonstraram apoio a ele no momento polêmico, outros internautas acharam que Jonas estava forçando a barra, tentando fingir um choro, que não teve lágrimas. O vídeo viralizou e virou meme nas redes sociais, com muita gente tirando sarro da situação. Veja alguns dos comentários abaixo:

Verdade! Super entendi o contexto que ela usou. Ela deixou bem claro que quem pratica acha normal e em nenhum momento ela disse que ela achava normal.

Que absurdo isso! Força querido! Todos que conhecem vcs sabem o quanto vcs são pessoas maravilhosas e que AMAM animais! Tudo vai se esclarecer! Força! Amo vcs

Choro de Taubaté, tá faltando grana pro colírio, colega? Cadê as lágrimas.

Fernanda Montenegro perde o Oscar pela segunda vez.

Só por esse vídeo do Jonas o BBB 20 já valeu a pena.

Gente do céu que fui de curiosidade ver o video do Jonas e só tenho uma coisa pra dizer: loucura, loucura, loucura.

Bela atuação, nota zero.

Essa não é a primeira vez que o ex-participante do reality show se manifesta a favor da companheira, que está confinada. Depois de Anitta criticar a participação de famosos no reality, ele debochou da declaração da funkeira em vídeo nas redes sociais.