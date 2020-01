Após 17 anos, Bruna Marquezine não tem mais contrato fixo com a TV Globo

28/01/2020 | 12:10



Bruna Marquezine não é mais contratada fixa da TV Globo. Segundo informações da revista Veja, seu contrato com a emissora mudou em 2019, já que, de acordo com um comunicado, a atriz manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos ? no Brasil e fora do país.

Em comum acordo, o contrato não foi renovado e, agora, Bruna tem um novo contrato, dessa vez, por obra - o mesmo caso de Bruno Gagliasso, que recentemente anunciou a mudança.

A atriz tinha contrato fixo com a Globo desde 2003, quando viveu a Salete em Mulheres Apaixonadas.

Após protagonizar Deus Salve o Rei em 2018, Bruna não fez mais nenhum trabalho e, em 2019, ela participou de diversos eventos internacionais de moda. De quebra, filmou o longa Vou Nadar até Você e até mesmo gravou um comercial nos Estados Unidos ao lado de Emma Roberts!

Lembrando que a atriz já havia dado indícios de uma mudança na carreira durante entrevista ao canal de YouTube de Giovanna Ewbank em novembro de 2019, em que respondeu a uma série de perguntas. Uma delas era para saber se Bruna havia sido demitida. Ela respondeu o seguinte:

- Não, não fui demitida, mas eu não posso falar muito. Não fui demitida, isso é um fato, é que eu realmente não posso falar, disse, rindo muito.