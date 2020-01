Promoção da HyperX dará um quarto gamer para vencedor; veja como participar

Da Redação, com assessoria

28/01/2020 | 11:18



Está no ar a promoção Quarto Gamer powered by HyperX. Até 21 de fevereiro, os consumidores terão direito a um número da sorte a cada R$ 150 gastos com produtos HyperX comprados pelo site do KaBuM!. Com o cupom em mãos, basta cadastrar-se no hotsite para concorrer ao prêmio: um quarto gamer com mais de 15 produtos, entre periféricos, mobiliário, acessórios, videogame e smart TV. O vencedor será anunciado em 4 de março.

Abaixo, você confere a lista de presentes da promoção Quarto Gamer powered by HyperX:

– SSD HyperX FURY 3D de 480GB

– Kit de 16GB de memória RAM DDR4 HyperX FURY RGB de 2666MHz

– Teclado mecânico HyperX Alloy Origins

– Mouse HyperX Pulsefire Surge

– Mousepad HyperX Fury S Speed

– Headset HyperX Cloud Flight

– Case para headset HyperX

– Microfone HyperX Quadcast

– Headset HyperX Cloud Stinger (PS4)

– Carregador HyperX ChargePlay Duo para controles de PS4

– Gabinete Aerocool Scar Mid Tower

– Monitor AOC de 24 polegadas

– Smart TV AOC de 32 polegadas

– Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060

– PlayStation 4

– Móveis e decoração

