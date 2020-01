Grazi Massafera e Caio Castro viajam juntos e posam com leões na África do Sul

28/01/2020 | 11:11



Viagem em casal! Caio Castro e Grazi Massafera encheram as redes sociais com fotos e vídeos enquanto posavam com leões. Os dois estão na África do Sul, como o galã contou no Instagram, e por mais que não tenham compartilhado nenhum registro juntos, pelo conteúdo das publicações é possível ver que eles estão no mesmo lugar.

A loira publicou vídeos e fotos brincando com filhotes de leão e também mostrou a filha Sofia se divertindo com outro filhotinho. A atriz ainda disse:

Primeiramente bom dia, é minha paixão por felinos.

Se a lora foi fofa e declarou o amor por esse tipo de animal, o Caio preferiu fazer o engraçadinho. O galã publicou uma foto com filhotes de felinos selvagens em cima dele e escreveu:

Ai meu Deus. Em dois meses eles podem nos matar.

Veloz e contente

Antes de viajar para a África do Sul e curtir as férias ao lado da amada, Caio comemorou uma vitória. O ator é apaixonado por automobilismo e comorou venceu uma prova de kart recentemente. O astro postou a foto abaixo ao lado da equipe dele e escreveu:

Sete horas e meia de prova, 450 voltas e mais de um milhão de OBRIGADO pro nosso time! A todos nós, tenho duas palavras: PARA BENS.