Justin Bieber é flagrado aos beijos com Hailey Bieber em pré-estreia de sua nova série

28/01/2020 | 11:11



Pelo visto 2020 é o ano de Justin Bieber! Isso porque após fazer seu retorno nas paradas musicais com Yummy, sua mais nova canção, o cantor lançou na noite da última segunda-feira, dia 27, sua série documental chamada Justin Bieber: Seasons.

A produção teve seu primeiro episódio exibido na conta oficial do cantor no YouTube e mostra Bieber e Hailey voltando à cidade de Stratford, no Canadá, relembrando os momentos de infância do cantor tocando violão e cantando nas escadas do Avon Theater, que ganhou uma estrela da fama em sua homenagem. Outros locais e momentos da infância do artista também fazem parte da primeira parte da série, assim como entrevistas de Hailey Bieber e dos empresários Allison Kaye e Scooter Braun, com destaque para o período em que o astro precisou cancelar sua turnê Purpose.

Acompanhado da esposa, Hailey Bieber, o artista de 25 anos de idade atravessou o tapete vermelho do evento de lançamento em clima de romance. Juntos desde 2018, o casal foi clicado aos beijos e até rolou mão boba por parte do cantor, que recentemente deu detalhes sobre o momento em que propôs a amada durante participação no programa The Ellen DeGeneres Show.

Justin admitiu sentir alguns medos e receios, mas que tinha confiança de que Hailey aceitaria o pedido.

- Acho que fiquei mais nervoso com relação ao compromisso. Será que sou capaz de fazer esse compromisso como homem e honrar o que digo? Porque, você sabe, esse é um compromisso sério quando você diz que vai amar alguém na saúde ou na doença e, tipo, seja fiel. Isso é demais, será que eu posso fazer isso?

Depois de lutar com seus próprios demônios e medos por um tempo, Justin disse que acabou seguindo na decisão.

- Eu finalmente fiquei tipo, sabe o quê? Eu vou tomar a decisão e seguir em frente, ser um marido. Isso é o que eu sempre quis. Só vou escolher essa mulher e fazer isso.

E essa decisão, de acordo com o cantor, serviu de inspiração para compor Yummy. Questionado por Ellen o que ele estava pensando quando a escreveu:

- Minha vida sexual.

Justin também revelou o momento em que decidiu retornar ao mundo da música, quando se apresentou ao lado de Ariana Grande no Coachella 2019.

- Acho que estava com tanto medo por algum motivo. Naquele momento da minha vida eu estava apenas lutando contra muitas coisas internamente e só tinha medo. Eu tinha medo, sabe, no que as pessoas estavam pensando, com medo, me questionando: posso fazer isso de novo? Naquele momento, quando tomei a decisão de simplesmente ir até lá e fazê-lo, foi como: ok, estou pronto para fazer isso.

E pelo que parece o cantor realmente está bem, visto que além de lançar o documentário, também revelou que seu novo álbum, Changes, será lançado no dia 14 de fevereiro e, de quebra, confirmou uma nova turnê pelos Estados Unidos.