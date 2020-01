Mãe de Chay Suede diz que não é mais a mulher da vida do ator

28/01/2020 | 10:11



Os filhos crescem e formam as próprias família, porém nem todas as mães reagem da mesma forma ao ciclo natural da vida. Enquanto algumas ficam tristes e não querem se desapegar do passado, outras se jogam de cabeça e aproveitam a nova fase. Esse último é caso de Herica Godoy, mãe de Chay Suede. A avó de Maria publicou uma foto dos três filhos no Instagram e contou sobre como as crias cresceram e ela entende isso e está orgulhosa de ver as pessoas que eles se tornaram.

Tá vendo esse trio? É minha cria, meu orgulho. Vira e mexe tô aqui falando deles, do quanto meus filhos são maravilhosos e vou fazer isso até morrer. Porque filho é um pedaço da gente que temos que aprender a deixar ir, a seguir seu caminho e construir sua história. Não sou mais a mulher da vida do Chay e do Ricão, minhas noras ocuparam esse lugar e eu não sofro nem um pouquinho com isso. Porque pra tudo nessa vida existe um tempo e o meu tempo agora é de ser avó do Pedro e da Maria e mãe de uma adolescente linda.

Chay é casado com Laura Neiva e a primeira filha dos dois, Maria, tem poucos meses de vida. Pelo visto, Herica está gostando bastante de ser avó e no texto ela ainda diz que espera conseguir conhecer os bisnetos e aproveitar a vida juntos deles:

Quando eu olho esses três juntos, eu sinto um troço tão bom aqui dentro, é como se eu contemplasse a maior riqueza do mundo inteiro, e eu sinto uma alegria enorme de ter sido eu a escolhida para trazê-los ao mundo. Espero que Deus me dê muitos anos de vida pra viver ao lado deles e de seus filhos e quem sabe, dos filhos de seus filhos... Nem ia postar isso não, mas bati o olho nessa foto e senti vontade de ostentar. Eu amo vocês pra sempre!

Que mamãe e vovó coruja!