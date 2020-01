Barty vence Kvitova e faz semifinal com Kenin no Aberto da Austrália

28/01/2020 | 10:05



Líder do ranking da WTA, Ashleigh Barty se classificou nesta terça-feira às semifinais do Aberto da Austrália, mantendo as esperanças de se tornar a primeira tenista da casa a vencer o Grand Slam disputado em Melbourne em 42 anos.

Barty derrotou a checa Petra Kvitova, duas vezes campeã de Wimbledon, por 7/6 (8/6) e 6/2, na Rod Laver Arena e agora vai enfrentar a norte-americana Sofia Kenin. Avançando, tentará repetir Chris O'Neil, que ganhou o Aberto da Austrália em casa em 1978. Além disso, vai buscar levar a sua segunda taça de Grand Slam, pois no ano passado foi campeã em Roland Garros.

Após um primeiro set equilibrado, definido apenas no tie-break, a australiana viu Kvitova cometer dupla-falta em break point no sétimo game do segundo set. Na sequência, salvou dois break points, depois fechando a partida com um ace diante da tenista checa, finalista em Melbourne no ano passado.

Rival de Barty nas semifinais, Kenin, de 21 anos, passou de fase ao derrotar a tunisiana Ons Jaber por duplo 6/4. O momento-chave da sua vitória se deu no sexto e sétimo games do segundo set. Ela salvou três break points no seu serviço e depois obteve a quebra de saque.

Antes desta edição do Aberto da Austrália, a melhor campanha de Kenin em um Grand Slam havia sido na edição de 2019 de Roland Garros, quando avançou até as oitavas de final. Nesta mesma fase, em Melbourne, passou em Melbourne pela norte-americana Coco Gauff, de apenas 15 anos e vista como principal promessa feminina do tênis na atualidade.