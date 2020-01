Obituário - 28 de janeiro de 2020

Ademir Medici

28/01/2020



Terça-feira, 28 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 26 de janeiro

Teruko Tanaka, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Autônoma. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Noêmia Mariano Coelho de Oliveira, 84. Natural de Nova América (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Isaura da Conceição Pasquineli Fachini, 82. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pilar Peres Rodrigues, 79. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clara Teresa Brock Bartoli, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ilson Álvares Teixeira, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leolindo Augusto Andrade Alves, 72. Natural de Salvador (BA). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz de Oliveira, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Assef, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Messias Rodrigues Moreira, 61. Natural de Campo Belo (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pedreiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roselene Barroso, 61. Natural de São João Del Rey (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosângela Aparecida de Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarará, em Santo André. Comerciante. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Helena da Silva Santos, 54. Natural de Messejana (CE). Residia no Jardim Sagrado Coração, em Jandira (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Jandira (SP).

Joel César Gualberto de Siqueira, 54. Natural de Lavras (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Municipal de Lavras (MG).

Lucas Emanuel Oliveira Queiroz, 16. Natural de Coração de Jesus (MG). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 27 de janeiro

Ana Scanavachi, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gerônimo Lourenço Correia, 88. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nilsa dos Santos Machado, 85. Natural de Piratininga (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério Campo das Oliveiras.

Antonio de Campos, 78. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Facciolli Scolari, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edalton Tonobohn, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcos Rogério Bigon, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Encarregado. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Djair Veloso de Carvalho, 83. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Mercedes Rocha Campagnaro, 91. Natural de Minas Gerais. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Lúcia pereira de Araujo, 85. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geny Zacarone, 82. Natural de Viradouro (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria José da Silva Pereira, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Guito Fanfan, 39. Natural do Haiti. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 23 de janeiro

Alaide Nonatto Varga, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ana Duarte Guimarães, 77. Natural de Pote (MG). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Levino Simão, 72. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 24 de janeiro

Benedito Correia Kobbi, 77. Natural de Borborema (SP). Residia no Jardim Tupã, em Barueri (SP). Dia 24, em Mauá. Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira, em Barueri (SP).

João Miranda de Jesus, 69. Natural de Santa Fé (PR). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Caetano da Silva, 64. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Clarice Ferraz Bueno, 60. Natural de Mauá. Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Yasmin Monalisa Gomes, 16. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 25 de janeiro

Manoel Rodrigues Gomes, 79. Natural de Porto Real do Colégio (AL). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Vale dos Pinheirais.

Maria Linade de Souza, 70. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 26 de janeiro

Yukikasu Kashiwo, 81. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Dulcinete Ferreira da Silva Oliveira, 72. Natural de Santa Cruz do Capibaribe (PE). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Joaquim Cruz Freire, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia

Valdemar Isaac dos Santos, 64. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria Eva de Oliveira Cocco, 64. Natural de Itatiba (SP). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Jair Barreto, 62. Natural de Cuiabá (MT). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 27 de janeiro

Lázaro Benetti, 79. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Hélida, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 20 de janeiro

Raimunda Rita de Figueiredo Dias, 78. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Noêmia dos Santos Moura, 49. Natural de Ipecaetá (BA). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 23 de janeiro

Wilibaldo de Almeida Silva, 78. Natural de Bonito (PE). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Cassemiro, 77. Natural de Pontal (SP). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Mauá. Cemitério São José.

André da Silva Gomes, 21. Natural de Mauá. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 24 de janeiro

José Carlos dos Reis, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 25 de janeiro

Florisbela de Oliveira Silva, 85. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Jorge José de Oliveira, 80. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Elveste de Souza, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 26 de janeiro

Maria Saraiva dos Santos Grisanti, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.

Mariane Aparecida da Silva, 46. Natural de Iretama (PR). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.