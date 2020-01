Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes está por um fio

28/01/2020 | 09:11



Parece que a fase lua de mel e apaixonada chegou ao fim para Luísa Sonza e Whindersson Nunes. Segundo o jornal Extra, os dois estão vivendo uma crise no casamento e o relacionamento deles estaria por um fio! O humorista e a cantora estão distantes até mesmo nas redes sociais.

A publicação ainda lista os motivos para essa crise no casamento. O primeiro deles é a agenda lotada de Whindersson e Luísa, ambos tem muitos shows e compromissos por todo o país, o que estaria dificultando para que eles passem tempo juntos e consigam viver a rotina de um casal comum. Além disso, pessoas próximas ao dois famosos contaram que a loira também tem uma personalidade complicada, o que acaba causando alguns conflitos entre ela e o marido.

- Eles estão brigando demais. Com a agenda lotada deles, não dá tempo de serem um casal normal. Fora que a Luisa é muito geniosa, disse uma amiga deles.

O tamanho da crise é tão grande que a a voz de Boa Menina teve até que recusar o convite para viajar com a amiga Anitta. A Poderosa teria chamado Luísa para ir com ela à Aspen, nos Estados Unidos, no final de 2019, mas a loira disse não ao convite para não gerar ainda mais brigas com o astro de Os Parças. Porém, recentemente a diva pop foi encontrar com a família dela no sul do Brasil e escreveu um desabafo no Instagram, que não foi nem curtido ou comentado por Whindersson.

Hoje entendi o quanto sou abençoada, o quanto a vida realmente é muito generosa comigo... Não é por nada além do privilégio de ter uma família e amigos assim num lugar tão lindo e rico em amor, paz e alegria. Fazia tempo que não me sentia tão grata, tão em paz e cheia de alegria, cheia de vida. Eu amo vocês, amo a vida e amo Deus por Ele ser tão generoso comigo! O coração está preenchido como não estava há muito tempo!, escreveu Sonza.

Mesmo que as fotos e vídeos dos dois juntos estejam sumidas da web, há poucas semanas eles interagiram em uma publicação feita pelo comediante, de um outro humorista imitando a cantora. Os dois podem estar em crise, mas uma fonte próxima ao casal ressalta:

- Ele é louco por ela, mas a Luísa é uma pessoa muito complicada.