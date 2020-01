Xuxa Meneghel celebra nascimento de afilhada no mesmo dia do aniversário de sua mãe, Alda: Dia tão especial

28/01/2020 | 09:10



Xuxa Meneghel emocionou os fãs e seguidores na tarde da última segunda-feira, dia 27, ao celebrar o nascimento de sua afilhada, Maya.

Em post no Instagram, a apresentadora apareceu com a bebê nos braços e revelou que, por coincidência, a menina nasceu no mesmo dia que a mãe de Xuxa, Alda Meneghel, que morreu aos 81 anos de idade em maio de 2018.

Às 19:30 do dia 26 de janeiro, niver da minha Aldinha, chegou Maya minha afilhadinha, que antes de nascer já era amada por toda a família e amigos das mães Fabi e Vavã!, escreveu a apresentadora.

Mostrando que é uma madrinha bem coruja, Xuxa ainda se derreteu pela menina:

Ela é rosinha e com certeza vocês vão ouvir falar muito dela, pois uma menina que nasce e herda um irmão de pêlos , duas mães e tanto amor por todos com certeza escreverá uma linda história. Maya anjinho rosa seja bem-vinda! Sua chegada nesse dia tão especial pra mim encheu meu coração de alegria. Já posso te dizer com toda certeza: te amo! Sua dinda, finalizou.

Em outubro de 2019, Xuxa havia armado um chá de fraldas para as mamães de Maya, Vanessa Alves, que é compositora de várias canções da rainha do baixinhos, e Fabiana Geledan, que estava grávida da menina.