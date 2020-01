Viagens inusitadas: 8 experiências para viver em 2020

Redação

Do Rota de Férias



28/01/2020 | 08:18



Turismo gastronômico, de adrenalina e imersivo são só alguns dos tipos de viagens procurados em várias partes do mundo. A Musement, plataforma digital de descoberta de passeios e atrações, reuniu algumas das experiências em viagens mais inusitadas para 2020.

Experiências em viagens mais inusitadas para 2020

1. Mistérios escondidos da Cidade Luz

Paris reúne algumas das atrações mais icônicas da França, como a Torre Eiffel, a catedral de Notre Dame e o Arco do Triunfo. Enquanto os olhos dos turistas brilham por esses lugares, uma obra intensa segue os espectadores por todos os lados. Pelo menos é o que dizem do misterioso olhar da Mona Lisa, quadro de Leonardo da Vinci, exposto no Museu do Louvre.

Quem gosta de aventuras pode optar por um tour temático a pé pela cidade. Caminhando às margens do rio Sena, é possível participar de um jogo e coletar evidências de diferentes épocas para resolver um enigma que envolve o misterioso assassinato da famosa Mona Lisa.

2. Caça aos tesouros de Berlim

Partindo do relógio da Alexanderplatz, em Berlim, na Alemanha, o tour convida a descobrir os principais fatos e curiosidades da capital alemã com um divertido jogo, muito recomendado para famílias com crianças. Cada participante recebe uma caixa que contém 16 envelopes com instruções, enigmas e cartões informativos.

Ao resolver um enigma, você recebe um número, que revela o próximo envelope a ser aberto. Além disso, os turistas recebem informações detalhadas sobre a história dos lugares, seu uso atual e muito mais sobre as atrações.

3. Imersão cultural em Bali, na Indonésia

Por mais de mil anos, os fiéis hindus foram atraídos ao Pura Tirta Empul, onde, de acordo com a crença, as fontes sagradas foram criadas pelo Deus Indra e possuem propriedades curativas.

Para os visitantes, vale conhecer a ilha da Indonésia além das praias e montanhas vulcânicas, e mergulhar no estilo de vida e cultura balineses. Além disso, o viajante pode experimentar uma sessão de leitura de mãos.

4. Explore os sabores locais de Bangkok, na Tailândia

Com mais de 200 anos, a comunidade da Chinatown de Bangkok, é rica em tradições tailandesas-chinesas e comidas deliciosas. Os viajantes devem fugir dos restaurantes turísticos e explorar os sabores servidos pelos vendedores locais, além de visitar os principais pontos da cidade.

5. Passeando de buggy pelo vulcão Etna

Localizado na Sicília, Itália, o Etna é o vulcão em atividade mais importante na Europa e um dos mais altos do mundo, com 3.300 metros. Suas erupções são frequentes, ocorrendo há pelo menos 2.700 anos.

Para quem gosta de turismo de aventura, vale chegar perto do vulcão e sentir a adrenalina de conduzir um buggy para cima e para baixo nas encostas do monte, claro, seguindo as instruções de um guia especializado.

6. Por trás das cenas da Broadway

Os amantes de musicais têm a chance de vivenciar uma experiência exclusiva passeando com um time de Insiders da Broadway – atores, membros da equipe e professores de teatro -, que trazem momentos e curiosidades dos bastidores e dos artistas.

Criado em colaboração com o Disney Theatrical Group, o passeio traz uma mistura entre as histórias das produções, com um toque de magia da Disney, incluindo detalhes sobre produções como A Bela e A Fera, Mary Poppins, Aladdin e O Rei Leão.

A experiência conta ainda com um tour no New Amsterdam Theater, que estará aberto somente para esta visita guiada.

7. Safári marítimo no Quênia

Quando os turistas programam uma viagem para a África, logo vem à mente os safáris entre os grandes reis da selva na paisagem desértica. Entretanto, em um safári marítimo na ilha Wasini, é possível observar golfinhos e fazer um mergulho guiado pelas águas protegidas do Quênia, conhecendo uma variedade de espécies de peixes e corais.

8. Lucha Libre no México

A Lucha Libre surgiu no século 19 e foi se adaptando aos gostos e imagens dos mexicanos. A luta, que é encenada, mas muito divertida, conta com personagens e personalidades que usam máscaras coloridas para esconder a identidade.

20 melhores lugares para viajar em 2020

Cidade do Cabo, Tel Aviv, Tóquio e Machu Picchu estão entre os melhores lugares para viajar em 2020, segundo pesquisa feita pela Ovation Travel Group. Confira o levantamento completo na galeria: