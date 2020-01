Copa Diário tem 1ª rodada com muita bola na rede

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 23:30



A primeira rodada da Copa Diário de Futsal terminou com apenas um empate nos jogos de sábado e domingo, na igualdade por 2 a 2 entre Racing e Guaraciaba. Nos demais duelos, muita emoção e bola na rede. A maior goleada foi aplicada pelo Tamoyo, que fez 10 a 2 no MDO. Outros dois times venceram por placares dilatados: o Areião, que aplicou 7 a 2 no Favela City, e o Jardim Limpão, 6 a 1 sobre o Marajoara.

Outros jogos: Alto Stilo 4 x 3 Monstros; 100 Resenha 3 x 0 Invictos; Lotus 1 x 3 Do Pai; Papo Reto 3 x 0 Forte Abraço; Strike 1 x 4 Real Furacão; Palestra 3 x 5 Finlândia; Universitários 3 x 4 Stillos Mooca; Spartak 4 x 3 Talentos B; Pânico 1 x 2 Amigos de Infância; Ômega 3 x 0 Sharks; Atlético Andreense 0 x 5 Talento A; Sparta 5 x 6 Renovados; Bin Laden 5 x 1 Corazza; Bellator 5 x 3 Scorpions; Jurema 2 x 4 Kofs; Galáticos 3 x 4 Jd Melo; Bom D Copus 3 x 5 Não Interessa.