Anitta: respeita a moça!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



29/01/2020 | 00:01



Anitta é sempre assunto no Brasil. Têm os que adoram a cantora e têm os que não querem nem ouvir falar nela. Fato é que a artista, que soma apenas 26 anos de vida e dez de carreira, vinda de Honório Gurgel, Rio de Janeiro, está em todas. Da turma de quem admira o trabalho da Larissa de Macedo Machado é bonito ver a devoção dos fãs, que ‘descem até o chão’, empolgados com as músicas, o alto-astral e o talento da cantora. Anitta não só pensa na sua carreira artística como também administra – ela mesma – tudo o que envolve seu próprio case de sucesso. No Ensaio da Anitta, esquenta para o Carnaval que aconteceu em São Paulo, foi fácil perceber a esperteza da carioca, que parava de tempos em tempos para beber, comer ou fazer alguma outra propaganda dos seus produtinhos e patrocinadores. A cantora é sucesso, quer você queira, quer não.

Artistas lotaram o camarote do show, como a atriz de Santo André Klara Castanho, a ativista Luisa Mell e o ator de São Bernardo Henri Castelli

O influencer, formador de opinião e amigo pessoal da Anitta Hugo Gloss não só esteve nos bastidores como também subiu ao palco para acompanhar a cantora nos hits de Carnaval ‘das antigas’

TEM MAIS...

Vai cair no samba?

Alguns locais do Grande ABC estão se preparando para receber os foliões. Em Santo André, o grito de Carnaval do Aramaçan, o Banda do Peru, será dia 15. Já o Baby Beef terá a Banda Eva no dia 14 em seu Carnababy no Espaço Win. Quem quer levar o cachorro tem opção de curtir a festa na Estância Alto da Serra, Riacho Grande, dia 22 de março.

Mais Folia...

O Carna Tatu acontece no bar de São Bernardo Tatu Bola, que promete escola de samba, abadá e tudo o que se tem direito. Será dia 16. O Carnaval do Senhor Boteco, de São Caetano, está marcado para o dia 24 com a presença e voz de ninguém menos do que Royce do Cavaco, da Rosas de Ouro. Sabe de mais algum Carnaval na região? Me conta!