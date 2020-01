Aposta no modelo de negócio

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 23:30



É interessante observar como os empresários conseguem fixar a marca da empresa, especialmente quando o que se vende é comida. Os que vão para frente apostam, além do sabor dos pratos, claro, em conjunto de características que faz o cliente identificar o local onde quer que ele esteja e se sinta ‘em casa’. É o tal do viver a experiência completa. “Quem trabalha na rede é treinado para viver a cultura da empresa. Além disso, os criadores sempre quiseram que cada local tivesse um dono. Hoje 85% dos sócios-proprietários começaram no chão de restaurante”, explica Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands no Brasil, grupo detentor do Outback Steakhouse. Com a inauguração hoje de unidade no São Bernardo Plaza Shopping sobe para 101 restaurantes especializados em comida australiana no Brasil – no Grande ABC agora são cinco. O dono do novo restaurante é o empresário da região Julio Arsie Gueter.

Julio Arsie Gueter está à frente da unidade do São Bernardo Plaza; Local tem todos os pratos clássicos

Apresentado por Marcelo Tas na TV Cultura, o programa ''''''''Provocações’ recebe hoje, às 22h15, a apresentadora Maisa Silva, de São Bernardo

Atriz Malu Mader está no filme ‘Turma da Mônica 2’

TEM MAIS...

Moda Plus Size

Sempre que puder vou falar sobre as inúmeras formas de valorizar as mulheres do jeito que são. E é bacana o trabalho dos organizadores da Pop Plus. Vai acontecer a segunda feira-festa dia 8, na Associação Hokkaido, em São Paulo, com looks de Carnaval. “Quem se veste acima do 46 não precisa se privar da Folia”, diz Flávia Durante, criadora do evento.

Mais dicas

Também está sendo programado dia interessante com especialistas para falar sobre a importância de se pensar na coloração pessoal na hora de compor os looks, Será dia 16, das 8h30 às 12h, em São Caetano, com as presenças de Stefani Liazi e Thais Benke. Mais informações no Instagram @averdadedovestir.