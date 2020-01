Programa promete recapear 150 quilômetros de asfalto em Sto.André

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



28/01/2020 | 00:01



O Programa Rua Nova, da Prefeitura de Santo André, realiza serviços de recapeamento em 17 vias da cidade atualmente. A meta da administração é a de que até o fim do ano pelo menos 150 quilômetros de vias municipais tenham recebido novo asfalto.

Considerado o maior programa de asfaltamento da cidade nos últimos 20 anos, o Rua Nova contemplou 83 vias nas nove regiões do município, somando 50 quilômetros de recapeamento.

O cronograma definido pela Prefeitura realiza atualmente trabalhos na Rua Carijós (entre as ruas das Hortências e Coronel Seabra), Avenida André Ramalho (trecho entre a Rua Una e Avenida dos Estados), Avenida Martim Francisco, ruas Sud Menucci, Silvinha Teles, Garcia Rodrigues, Itapura, Paula Souza, Apalaches, Caminho do Pilar, Estrada João Ducin, Avenida Lino Jardim, Rua das Monções (entre a Avenida Dom Pedro II e a Rua das Figueiras), Rua Padre Anchieta (entre as ruas das Monções e Padre Vieira), Rua Santo Urbano (entre a Rua Adolfo Bastos e a Avenida José Antônio de Almeida Amazonas) e Rua João Ramalho.

A previsão é a de que, até março, tenham início as obras na Estrada do Pedroso (entre as ruas dos Dominicanos e Toledana), Estrada da Cata Preta (entre as ruas Caminho dos Vianas e Bartolomeu Dias), Rua Padre Manoel da Nóbrega (entre a Avenida XV Novembro e a Rua Palmeiras), Rua Carijós (entre a Rua São Bernardo e a Avenida Adriático), Rua São Tomas Mouro (entre a Avenida São Bernardo e a Estrada dos Vianas), Rua Oiapoque, Rua Dr. Nelo Rossati, Avenida Higienópolis (entre a Avenida Gilda e a Rua Guaraú), Rua Guaraú (entre as avenidas Higienópolis e Pereira Barreto), Rua José Lins do Rego e Rua Baía Blanca.

Segundo a administração, a previsão de investimento para 2020 ainda está sendo definida.