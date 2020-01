Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 19:37



A atriz, cantora e apresentadora Maisa Silva estará frente a frente com Marcelo Tas no programa #Provocações, da TV Cultura. O episódio com a jovem irá ao ar na noite desta terça-feira (28), a partir das 22h15, também podendo ser assistido pelo público no aplicativo Cultura Digital.

Natural de São Bernardo, a adolescente de 17 anos promete conversar sobre tudo o que for proposto pelo apresentador. Entre os assuntos que virão à tona estão sua história na televisão, os momentos próximo a Silvio Santos (dono do SBT, onde ela trabalha desde a infância) e seu posicionamento sobre o feminismo.

O jeito rápido de pensar e responder faz com que Maisa, um dos símbolos da nova geração de jovens, seja uma convidada interessante para bater-papo provocativo com o veterano Tas.