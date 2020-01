Coronavírus: Agricultura monitora situação global e orienta população

27/01/2020 | 19:35



O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira, 27, que, junto com o Ministério da Saúde, está acompanhando a situação de emergência do Coronavírus, detectado em vários países. A pasta lembra que o coronavírus também pode causar infecções em animais. "Até o momento, com base nas informações disponíveis, não temos relatos do vírus em qualquer espécie animal. Ressaltamos ainda que a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) não fez nenhuma restrição de comercialização de produtos e de animais", destacou em nota.

"Ao visitar mercados ou feiras de venda de animais vivos, carnes, peixes ou produtos de origem animal frescos, recomendam-se medidas gerais de higiene e prevenção, como lavagem das mãos. Após tocar animais e produtos de origem animal, deve-se também evitar contato das mãos com olhos, nariz ou boca. Recomenda-se ainda evitar contato com animais doentes ou produtos animais deteriorados."