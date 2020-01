Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert mostram rostinho da filha pela primeira vez em vídeo

27/01/2020 | 19:10



Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima tem um motivo e tanto para comemorar esta segunda-feira, dia 27! A caçula do casal, Maria Manoela, está completando três meses de vida, e os papais babões, que normalmente são bem discretos em relação a pequena, decidiram publicar um vídeo fofo mostrando alguns momentos em família e, de quebra, exibindo o rostinho da bebê pela primeira vez.

Enquanto Rodrigo se limitou a colocar um emoji de coração na legenda, Fernanda se declarou para a filha. Ela começou explicando porque decidiu mostrar o rostinho de Maria só agora.

Hoje Maria faz 3 meses. São 3 meses de esperanças renovadas. Ela veio para trazer ainda mais amor à nossa família. Para nos ensinar mais sobre presença, responsabilidade, prioridades, união e felicidade. Estou imersa nesse amor e um pouco distante das redes, mas deixo aqui uma pequena galeria para aqueles que tanto desejam coisas boas à nossa família e expressam curiosidade de conhecer Maria Manoela desde o dia de seu nascimento.

E continuou, agradecendo o apoio das pessoas à sua volta:

Eu sou muito privilegiada pois posso contar com o apoio de mulheres maravilhosas que me auxiliam nessa caminhada. Dedeia, Lala e Lídia, muito obrigada. Sem elas não seria possível fazer tudo que faço... E também agradeço aos homens da minha vida, que crescem e amadurecem a cada dia, provando que é possível construir uma masculinidade mais feliz e tranquila. Eles são, delicados, dedicados à casa, românticos, chorões e babões. Salve o amor e todas as crianças desse mundo!

No vídeo, além das fotos fofas de Rodrigo e Fernanda com Maria, ainda é possível se emocionar com uma outra foto: a dos filhos mais velhos do casal, os gêmeos João e Francisco, de 11 anos de idade, trocando a fralda da irmãzinha. Um amor de família, né?