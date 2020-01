Adeus: veja a evolução da Fiat Weekend, última perua nacional

Leo Alves

Do Garagem360



27/01/2020 | 18:48



A Fiat Weekend saiu oficialmente de linha. Ao longo de seus 23 anos, ela foi importante para a indústria brasileira, desbancando a Volkswagen Parati do posto de perua mais vendida do Brasil logo no início de sua trajetória. Alguns anos depois, em 1999, inaugurou a tendência dos carros aventureiros no Brasil, em 1999, quando a versão Adventure foi lançada. Em 2008, ela se tornou a primeira do segmento a contar com o sistema Locker, que permitia o bloqueio do diferencial.

Segundo a marca italiana, foram mais de 530 mil unidades da perua vendidas no País. Atualmente, porém, ela só estava disponível em duas versões: Weekend Attractive 1.4 e Adventure 1.8.

Com o fim da perua, a Fiat promete lançar três novos modelos no Brasil. Herlander Zola, diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil, disse que dois deles são SUVs, seguindo a tendência atual do mercado. Embora não o executivo não confirme, o terceiro modelo deve ser a nova Strada, que chega para aposentar a picape atual.

Evolução Fiat Weekend

Na galeria especial do Garagem360, relembre a trajetória da perua no Brasil e todas as suas mudanças visuais ao longo dos anos.

