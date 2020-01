Dirigir perto de pedágios exige cuidados especiais; veja os principais

Perto das praças de pedágio, o desenho da rodovia começa a apresentar variações inesperadas, o que pode trazer riscos para os motoristas mais distraídos. O Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) separou algumas recomendações de segurança para garantir que os motoristas façam viagens mais tranquilas.

As quantidades de faixas começam a se multiplicar e a atenção do condutor, em vez de estar nos demais elementos do trânsito, passa para a identificação de qual cabine está com fila menor para o pagamento do pedágio. O ideal é escolher já de longe, prestando atenção às que estão realmente ativas (elas são sinalizadas com uma luz verde).

O ideal é adotar uma cabine e seguir as faixas demarcadas no piso até chegar a ela. Vale destacar que o motorista nunca mude de faixa quando já estiver em um corredor de faixa contínua.

Atente-se à redução gradual de velocidade, mantendo uma distância segura do veículo à frente e sempre sinalizando essa diminuição, usando o pedal de freio para avisar o veículo de trás – assim é possível evitar colisões dianteiras e traseiras. Também é importante respeitar o limite de velocidade, que geralmente é de 40 km/h.

Para sistemas de cobrança eletrônicos, é importante visualizar quais cabines estão disponíveis para esse serviço, observando as placas informativas. Depois, basta ficar em uma das faixas exclusivas para esse tipo de cobrança (normalmente, elas estão posicionadas nas laterais do pedágio).