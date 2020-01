Série ‘Luther’ estreia na plataforma Globoplay

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



27/01/2020 | 23:50



Série de sucesso no Reino Unido e um dos produtos de mais força da BBC, Luther ilustra agora o catálogo da plataforma de streaming Globoplay. Ao longo de 16 episódios – quatro temporadas– , o drama policial britânico gira em torno de John Luther, personagem vivido por Idris Elba.

Ele é um famoso detetive de assassinatos, alguém quase genial. Mas sua mente brilhante nem sempre consegue livrá-lo da violência perigosa de suas fixações.

O roteiro, ponto alto do produto, é assinado por Neil Cross. Ele opta por aprofundar as camadas psicológicas do protagonista.

O elenco conta ainda com nomes como Dermot Crowley, Michael Smiley, Warren Brown, Ruth Wilson, Paul McGann, Nikki Amuka-Bird e Steven Mackintosh.