Bruna Marquezine critica falas de Petrix Barbosa no BBB 20

27/01/2020 | 18:10



Bruna Marquezine ficou chocada quando soube de algumas falas de Petrix Barbosa, atual líder do Big Brother Brasil 20. Como você viu, o participante afirmou que a produção deveria ter melhorado a qualidade na hora de escolher as competidoras desta edição. Além disso, alegou que faltaram meninas novinhas, de 20 ou 25 anos de idade. As declarações de Petrix não caíram bem e, no Twitter, Bruna se mostrou indignada com a postura do brother - e até o chamou de boylixo, uma gíria usada para identificar um garoto que não presta.

Meu Deus, só de ler isso eu já consigo sentir um terceiro braço crescendo! TÓXICO. Se organizar direitinho a gente consegue tirar todos esses boylixo que ficaram presos na 4ª série pro jogo começar de verdade, comentou a atriz.

Uma internauta ainda avisou à Bruna que Petrix tem uma namorada fora da casa.

Tá brincando?, espantou-se a artista.

É, parece que o participante não está com uma moral tão boa entre o público, né?