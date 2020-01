Autor do gol da primeira vitória do Vasco, Cano cobra o pagamento dos salários

27/01/2020 | 17:25



Autor do gol da vitória do Vasco sobre o Boavista, sábado, o atacante Germán Cano aproveitou para cobrar a diretoria do clube para o pagamento em dia dos salários, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, no Centro de Treinamento do Vasco.

"Está muito difícil, várias equipes estão sofrendo o mesmo. Mas precisamos que todos os salários sejam pagos para que o jogador entre em campo dando o melhor possível. Isso é muito importante para todos os jogadores. Esperamos poder fazer o melhor para ganhar a próxima partida", afirmou o argentino, que considera o atraso um problema para manter a tranquilidade do grupo fora de campo.

"É uma tranquilidade para cada família de todos os jogadores. É muito importante o pagamento. Todos precisamos estar contentes para fazer o melhor possível dentro de campo toda vez que formos jogar."

Apesar dos problemas fora de campo, o jogador festejou bastante o fato de proporcionar ao time do técnico Abel Braga a primeira vitória na temporada. "Muito contente pelo gol porque ganhamos. É muito importante somar três pontos. Esperamos que sigamos ficando melhor conforme forem passando as partidas para que o Vasco vá ganhando confiança no ataque."

Entusiasmado, o atacante está confiante em ter uma boa média de gols e aposta no bom relacionamento com o restante do elenco. "eu me sinto muito feliz pelo apoio de todos os companheiros. Estou me adaptando, em um processo. Sei que vai levar um pouco de tempo para me adaptar a um novo futebol, a novos companheiros, a saber como pensa cada um deles, como pensa o técnico. Por sorte pude fazer o gol, ajuda muita na confiança. É por isso que me trouxeram para cá, para fazer gols. E para ajudar o Vasco a brigar por coisas importantes que são os títulos."

O jogador também falou das vaias dos torcedores, descontentes com a produção da equipe diante do Boavista. "Obviamente que a torcida vai exigir de todos nós uma boa partida. É muito importante fazê-lo de uma boa maneira. O jogo passado não foi tão bom, choveu, a grama estava muito alta, mas o mais importante era poder ganhar, somar três pontos e sabemos que isso é um processo."