Agatha Moreira compartilha foto de Rodrigo Simas só de sunga e diz: Acordar com essa vista...

27/01/2020 | 17:11



Agatha Moreira e Rodrigo Simas começaram 2020 com o pé direito! Os dois passaram alguns dias curtindo a região das Ilhas Maldivas, na Ásia, e estão voltando para o Brasil nesta segunda-feira, dia 27.

Mas antes de retornar para o nosso país, Agatha teve mais uma surpresa quando acordou nesta manhã. No Instagram, a atriz mostrou que deu de cara com um Rodrigo só de sunga assim que abriu os olhos - e ela aproveitou para fazer uma piada com as belas paisagens naturais das ilhas.

Acordar com essa vista..., escreveu a artista.

Nos comentários do post, muita gente concordou com Agatha.

Tô passando mal com esta vista! Com todo respeito, garantiu uma fã.

E que vista linda hein?! Hahaha, embarcou na brincadeira outra seguidora.

Mas qual das duas vistas?, questionou uma terceira.

Que sorte a sua, hein..., apontou um último.