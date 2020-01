Marília Mendonça rebate comentários sobre casamento com Murilo Huff

27/01/2020 | 17:10



Marília Mendonça resolveu desabafar e falar sobre as constantes perguntas que recebe dos fãs, que querem saber quado ela se casará com Murilo Huff, seu namorado e pai de seu filho, Léo. No Twitter, a sertaneja escreveu:

Mó galera perguntando quando é o casamento... é porque tivemos um filho, gente? Vocês estão em que época? Casamento é coisa séria e muito bem planejada. Não é só o tamanho do amor que determina a data não, pexual!

O comentário gerou uma discussão entre os seguidores de Marília, que concordaram e discordaram do post. Uma pessoa comentou que, apesar de não ser casada, ela e Murilo deveriam morar juntos pelo bem estar do filho. A sertaneja rebateu:

Meu amor, o Léo é criado no meio de duas famílias maravilhosas, o pai dele está perto dele 24 horas quando não está trabalhando, os avós paternos tem livre entrada na minha casa. Ele é criado com todo amor do mundo e tem muita sorte por ter pais que tem responsabilidade e sabem que casar não é brincadeira. Precisa estar preparado, precisa ter responsabilidade afetiva. Desconstrói essa ideia antiga da tua cabeça, amigo!

Outra pessoa escreveu para Marília:

Casa não... Casamento de artista não dura.

E ela rebateu, dizendo que não é bem assim:

Olha o preconceito. Não é porque é artista que não durou. Talvez faltou preparação, faltou respeito, faltou amor, faltou paciência. Artistas tem sentimentos iguais aos seus. Talvez sejam mais intensos, apenas.

Já uma internauta concordou com Marília, dizendo que é por causa dessa mentalidade que muitas mulheres acabam engravidando para salvar o relacionamento:

E por causa dessa visão/cobrança da sociedade, ainda tem mulher que engravida hoje achando que por isso vai casar ou manter relacionamento. Que isso vai ser uma pressão, uma salvação. Se não tem amor, não é filho que vai fazer surgir sentimento.

E Marília respondeu:

Amiga, eu vivo falando. É completamente o contrário. Se o cara continuar com você depois de todo o rolê psicológico que é uma grávida, é porque ele te ama. A verdade é que engravidar afasta quem não te ama de verdade, seja qualquer tipo de relação.

Ela ainda desabafou em mais um post, falando sobre a insegurança que as pessoas tem em relação à relacionamentos sem rótulos bem definidos:

Fato um diagnosticado em alguns comentários: vocês não confiam no caráter de uma pessoa ou num relacionamento sem uma nomenclatura... Tô certa?

E você, concorda com ela?